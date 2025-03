"Moinsen!" - mit diesem norddeutschen Gruß ist Axel Prahl als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel im Münsteraner "Tatort" längst Kult. Pünktlich zu seinem 65. Geburtstag am 26. März 2025 widmet der NDR dem vielseitigen Künstler aus Schleswig-Holstein das unterhaltsame TV-Porträt "Moinsen! Ich bin Axel Prahl". Der gut recherchierte und daher auch überraschende Film von Jana von Rautenberg wird am 22. März um 21:45 Uhr ausgestrahlt. Ein Muss - nicht nur für "Tatort"-Fans.

Vom Straßenmusiker zum Schauspieler

Der 1960 in Eutin geborene Prahl jobbte unter anderem als Straßenmusiker und begann ein Lehramtsstudium Mathematik und Musik. "Ganz früher wollte ich immer Pfarrer werden, weil ich dachte, der muss nur einmal die Woche arbeiten. Lehrer war dann so das Nächstgelegene, weil der hat ja verdammt viele Ferien", erzählt Axel Prahl im Film über seine ersten beruflichen Ambitionen. Dann riet ihm eine Mitbewohnerin zur Schauspielschule, was auch tatsächlich sofort klappte. In "Moinsen! Ich bin Axel Prahl" verrät er, warum er trotz seiner großen Leidenschaft für die Musik Schauspieler geworden ist.

Seinen großen Durchbruch hatte Prahl schließlich im Jahr 2001 mit seiner Rolle in Andreas Dresens (61) preisgekröntem Film "Halbe Treppe". Die langjährige Zusammenarbeit mit Regisseur Dresen wird im Porträt ebenfalls beleuchtet - beide greifen bei einem gemeinsamen Grillabend zur Gitarre und sprechen über ihre vielen gemeinsamen Projekte. "Axel kann den Menschen ins Herz und in die Seele schauen", fasst der Regisseur zusammen.