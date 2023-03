"Money Shot": Erster Trailer zur Pornhub-Doku auf Netflix

Pornhub-Doku auf Netflix

Pornhub polarisiert. Um die unterschiedlichen Positionen zu verdeutlichen, kommen in der Doku VertreterInnen verschiedenster Perspektiven zu Wort. Auf der einen Seite stehen ErmittlerInnen von Polizei und Staatsanwaltschaft, die Pornhub vorwerfen von Sexhandel zu profitieren, auf der anderen Seite SexarbeiterInnen, die es verurteilen, dass ihre Arbeit in die Nähe von kriminellen Handlungen gerückt wird.

In den USA sprang der Konflikt von den sozialen Netzwerken auf die Straßen. In Märschen forderten AktivistInnen von Pornhub mehr Schutz für Opfer von Sexhandel. Gleichzeitig protestierten Porno-DarstellerInnen für den Erhalt ihrer Arbeitsgrundlage, das durch neue Zensurrichtlinien immer mehr in Bedrängnis gerät. All diese unterschiedlichen Positionen lassen darauf hoffen, dass man sich hier auf eine spannende Doku freuen darf!

Wann erscheint "Money Shot"?

"Money Shot" erscheint am 15. März auf Netflix.