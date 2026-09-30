Die vierte Staffel von Ryan Murphys Netflix-Anthologie-Serie „Monster“ widmet sich wieder einem besonders grausamen Verbrechen und beleuchtet den historischen Kriminalfall von Lizzie Borden (Ella Beatty) näher. Im Jahr 1892 wurde die damals 32-jährige Lizzie beschuldigt, ihren Vater und ihre Stiefmutter brutal mit einem Beil ermordet zu haben. Obwohl die Beweislage erdrückend schien, wurde sie 1893 nach kurzer Beratung der Jury freigesprochen. Wie sieht die tatsächliche Faktenlage aus und welche Details hat die Netflix-Serie hinzuerfunden oder abgeändert?