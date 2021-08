Tom Hardy

Bisher war nicht klar, dass Tom Hardy in "Morbius" zu sehen sein würde. Es kann sein, dass Espinosa einfach nur etwas verwechselt hat, da der neue Trailer zu "Venom: Let There Be Carnage" erschienen ist, in dem Hardy zu sehen ist, und er deshalb den Schauspieler im Gedächtnis hatte. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sich Fans auf einen Cameo-Auftritt von Hardy freuen dürfen!

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Starttermin von "Morbius" mehrmals verschoben werden. Derzeit ist eine Veröffentlichung für den 28. Jänner 2022 geplant.