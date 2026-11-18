Bevor sich Harald Krassnitzer am Sonntag, dem 27. Dezember 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und auf ORF ON) im finalen Fall „Dann sind wir Helden“ gemeinsam mit Adele Neuhauser vom Austro-„Tatort“ verabschiedet, gerät er selbst ins Visier der Ermittlungen: In der zweiteiligen ORF-Premiere von „Mordach – Blutiger Schnee“ spielt Harald Krassnitzer am Samstag, dem 21. November, um 20.15 Uhr bzw. 22.00 Uhr (ebenfalls in ORF 2 und auf ORF ON ) den Schwiegervater des Opfers und einflussreichen Hotelier. In weiteren Rollen der Fortsetzung der Krimireihe spielen vor der atemberaubenden Kulisse der Südtiroler Berge Sarah Bauerett, Sebastian Weiss, Dominique Horwitz, Ina Paule Klink und Anton Spieker unter der Regie von Roland Suso Richter.

Worum geht es in den beiden Folgen von „Mordach - Blutiger Schnee“?

Teil 1 (20.15 Uhr)

Auf einem als „Hexenplatz“ bekannten Berggipfel wird die erfahrene Gebirgsjägerin Lisa Glauber tot aufgefunden – umringt von einem Kreis aus Blut. Während die Dorfgemeinschaft den Sonderling Bastian (Anton Spieker) verdächtigt, der am Fundort der Leiche bewusstlos aufgegriffen worden ist, folgt Polizeichefin Toni Brandner (Sarah Bauerett) ihrem Instinkt und prüft noch andere Hinweise. Lisa war mit dem Vater ihres Ex-Mannes in einem erbitterten Sorgerechtsstreit verwickelt. Gut möglich, dass ihr dies zum Verhängnis geworden ist.

Teil 2 (22.00 Uhr)

Während die Hetzjagd gegen Bastian unvermindert anhält, tritt Polizeichefin Toni Brandner bei ihren Ermittlungen im Mord an ihrer Schulfreundin Lisa auf der Stelle. Frustriert schickt der einflussreiche Hotelchef Maximilian Glauber (Harald Krassnitzer) seine Jagdfreunde los. Sie sollen Fakten schaffen und das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Glaubers Rivale, der gefallene „Dorfpate“ Jakob Brunner (Dominique Horwitz), will daraufhin die Gunst der Stunde nutzen. Nicht ohne Hintergedanken macht er Toni ein Angebot, das sie schwer abschlagen kann.