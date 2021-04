Blutiges Spektakel

Auch wenn der Großteil des Filmes auf Englisch ist, wird in den ersten sieben Minuten Japanisch und Chinesisch gesprochen. "Mortal Kombat" erlangte jedoch nicht wegen der Dialoge, sondern wegen der zügellosen Gewalt internationales Aufsehen. Das Videospiel wurde erstmals im Jahr 1995 verfilmt und war ein künstlerisches und finanzielles Debakel. Lange galten Videospielverfilmungen als Gift an den Kinokassen, jedoch scheint Warner mit einem Budget von knapp 100 Millionen Dollar große Hoffnungen in das Actionspektakel zu legen.

Im Jahr 2009 kaufte Warner Bros. nach der Pleite von Midway Games die Rechte an "Mortal Kombat" und arbeitete knapp zehn Jahre an der Neuverfilmung. Als Produzent stieg "Saw"-Mastermind James Wan ins Projekt ein, wodurch Fans sich auf blutige Kämpfe freuen dürften.

"Mortal Kombat" ist nach "Godzilla vs. Kong" der erste Blockbuster, der während des voraussichtlichen Endes der Corona-Pandemie in den Kinos startet, weshalb das Einspielergebnis wegweisend für die gesamte Filmbranche sein wird.

Ein Kinostart für Österreich ist noch nicht bekannt.