Ein Gipfel-Treffen der Stars: Im Film "Mountainhead" kommen Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith und Ramy Youssef als milliardenschwere Tech-Bosse in einem abgelegenen Luxus-Domizil in den Bergen zusammen, während die Welt eine große Krise erlebt. Was sich hier genau abspielt, zeigt zunächst der Trailer: