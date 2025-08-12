Die Produzenten wollten die berüchtigte Schießerei am Ende von "Taxi Driver" kürzen - sehr zum Ärger von Martin Scorsese (82). Der Regisseur sei damals so wütend gewesen, dass er sich eine Waffe besorgen wollte, um die Produzenten zu bedrohen. Daran erinnert sich sein Freund Steven Spielberg (78) im ersten Trailer zu "Mr. Scorsese". Die fünfteilige Dokuserie über das Leben der Regielegende startet am 17. Oktober 2025 bei Apple TV+.

Natürlich habe er sich keine Waffe besorgt, räumt der altersmilde Scorsese in dem First-Look-Clip zu der Doku ein. Doch damals wollte er mit Waffengewalt ins Studio einbrechen, um die Bänder von "Taxi Driver" zu vernichten. Wenn sein Film schon zerstört wird, wollte er dies wenigstens selbst tun.