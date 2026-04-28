Auf der Suche nach der großen Liebe muss Palina Rojinski (41) einige Frösche küssen - oder besser gesagt: Exfreunde. In ihrer ersten Serienhauptrolle in "My Ex" spielt sie Ivy, die sich nach einer Trennung fragt, ob ihre große Liebe noch kommt. In der sechsteiligen RomCom begibt sie sich auf die Suche nach dem Prinzen - auf astrologischen Rat hin unter ihren Verflossenen.

Darum geht es in "My Ex"

Nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund Chris sucht Ivy Rat bei einem Orakel. Wird sie ihre große Liebe noch finden? Die Karten haben keine ganz eindeutige Antwort für sie: Ivy soll die Liebe ihres Lebens bereits kennen, schon einmal mit ihr eine Beziehung geführt haben. Die Single-Dame nimmt die Herausforderung an und trifft sich mit all ihren Verflossenen, um zu sehen, ob eine große Liebe sich entfacht. Dabei muss sie sich auch mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen.

Folge um Folge wirft sich Ivy ihren Exen an den Hals - und in neue flippige Outfits. Vom Millionär und Unternehmer über den Rapstar bis hin zum selbstverliebten Fitnessmodel ist darunter wohl jeder männliche Stereotyp dabei. Daher wirkt die Handlung gerade in den ersten Folgen etwas oberflächlich und kann nicht wirklich etwas Neues auf das RomCom-Tablett bringen. Auch am üppigen Klischee-Buffet hat die Serie ordentlich zugeschlagen. Zur Mitte gewinnt "My Ex" etwas an Tiefe und Ivy ist gezwungen, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit und ihren Ängsten auseinanderzusetzen, was ihrer Figur eine neue Dynamik gibt.

Unter Ivys Exfreunden finden sich einige prominente Darsteller, wie Tim Oliver Schultz ("Club der roten Bänder", 37), Gustav Schmidt ("Crystal Wall", 30) oder Benno Fürmann ("Babylon Berlin", 54). Zum Hauptcast gehören neben Rojinski Helgi Schmid (39) als Ivys bester Freund Philipp sowie Max Schimmelpfennig als dessen Bruder Jobst. Außerdem ist der aus der "Ku'damm"-Reihe bekannte August Wittgenstein (45) als Chris in einer Hauptrolle als Ivys aktuellster Ex, mit dem sie sich das Sorgerecht für den gemeinsamen Hund teilt, zu sehen.