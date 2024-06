Nach dem weltweiten Erfolg des spanischen Original-Films "Culpa Mia (My Fault)", kündigt Prime Video "My Fault: London" an. Der britische Original-Film ist eine Neuverfilmung der Geschichte von Nick und Noah mit den Nachwuchstalenten Asha Banks ("A Good Girl's Guide to Murder") und Matthew Broome ("The Buccaneers") in den Hauptrollen. Die Produktion wurde kürzlich im Vereinigten Königreich abgeschlossen. "My Fault: London" wird exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar sein.