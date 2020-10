"Narcos: Mexico": Netflix gibt grünes Licht für eine 3. Staffel

In diesem Seitenzweig zur Netflix-Serie "Narcos" geht es seit Ende 2018 um den illegalen Drogenhandel in Mexiko. In bisher zwei Staffeln sind wir tief in die gefährliche Welt der Drogenkriminalität und ihrer Bekämpfung eingetaucht.

Nun ist es offiziell, dass auch eine 3. Staffel produziert wird. Serien-Fans werden es vermutlich bedauern, dass Diego Luna in seiner Rolle als Drogenboss und Kartbellbegründer Felix Gallardo nicht mehr mit von der Partie sein soll. Dieser Kriminelle ist ja am Ende der 2. Staffel ins Gefängnis gewandert, was nun seine Nachfolger vor große Probleme stellen wird.

Die kommende Staffel konzentriert sich somit auf die Ära der 90er Jahre und zeigt, was passiert, nachdem Felix' Imperium zerbrochen ist. Voneinander unabhängige Kartelle versuchen sich in einer politisch aufgeheizten Stimmung zu behaupten, während die Gewalt immer mehr eskaliert.