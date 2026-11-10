Rund um den Karnevalsstart finden sich die Publikumslieblinge Axel Prahl und Jan Josef Liefers am Sonntag, dem 15. November, um 20.15 Uhr in einer ORF-2- und ARD-Premiere am „Tatort“ in Münster mitten in einem „Narrentanz“ wieder, nachdem der Leiter eines Karnevalsvereins tödlich mit Bonbons vergiftet wird. Ist der Täter oder die Täterin mitten im bunten Treiben zu finden oder doch in einem ganz anderen Milieu.

Darum geht es in „Narrentanz“

Mord im Münsteraner Karnevalstrubel: Mitten in der Probe mit den Gardetänzerinnen eines angesehenen Vereins redet deren Leiter Martin Herrmann (Falk Rockstroh) plötzlich völligen Unsinn und bricht auf der Straße zusammen. Wie sich später herausstellen soll, wurde der Mann mit Atropin, dem Gift der Tollkirsche, vergiftet – versteckt in den beliebten Karnevals-Bonbons. Bei ersten Befragungen im Umfeld findet sich allerdings niemand, der Herrmann wirklich Übles wünschte. Während Thiel (Axel Prahl) und sein Assistent Mirko Schrader (Björn Meyer) zwischen Tanzgarde und Tollkirsche ermitteln, entdecken sie ein weiteres Hobby des Toten: Er war begeisterter Segelflieger, und eine heiße Spur führt zu dem Gelände seines Segelflugvereins und dessen Besitzer Torben Schönfeldt (Nicolas Handwerker). Was weiß Schönfeldt über den geplanten Verkauf des Geländes, und was hat die Anführerin der Feministischen Front Münster Babs Borger (Katrin Wichmann) mit all dem zu tun?