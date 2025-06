Die Serie "The Narrow Road to the Deep North" mit dem gefeierten Schauspieler Jacob Elordi in der Hauptrolle verwebt verschiedene Zeitebenen zu einem eindrucksvollen Gesamtbild eines einzelnen Lebens. Vor dem düsteren Hintergrund des Zweiten Weltkriegs scheut die fesselnde Miniserie weder die schonungslose Darstellung der Grausamkeit des Krieges noch die emotionale Intensität und Zärtlichkeit von Liebe: Zugleich eine zeitlose Liebesgeschichte wie auch ein ehrliches Portrait einer langjährigen Ehe. Hier ist der Trailer dazu:

Die Serie feierte ihre Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale. Sie basiert auf dem mit dem Man Booker Prize ausgezeichneten gleichnamigen Roman von Richard Flanagan, und ist ein zutiefst menschliches Drama über Hoffnung, Erinnerung und die stille Kraft von Liebe in Zeiten größter Dunkelheit. An der Seite von Jacob Elordi sind der Oscar nominierte Ciarán Hinds ("Belfast"), Odessa Young ("Ein Festtag", "Shirley"), Olivia DeJonge ("Elvis") und Simon Baker ("Limbo", "Breath") in weiteren Rollen zu sehen

1943. Tief im Dschungel eines japanischen Kriegsgefangenenlagers, entlang der berüchtigten Thailand-Burma-Eisenbahn, kämpft Oberstleutnant Dorrigo Evans (Jacob Elordi) ums Überleben – und wird zugleich von der Erinnerung an seine verlorene Liebe begleitet. Die leidenschaftliche, aber kurze Affäre einige Jahre zuvor mit Amy Mulvaney, der Frau seines Onkels, lässt ihn nicht los. Inmitten von Tod, Leid und Hoffnungslosigkeit wird diese Erinnerung zu seiner inneren Zuflucht, einem Licht in der Finsternis.

Wann ist "The Narrow Road to the Deep North" zu sehen?

Die füfteilige Serie "The Narrow Road to the Deep North" startet am 1. Juli 2025 in Österreich exklusiv bei Sky auf Abruf mit wöchentlich einer neuen Episode