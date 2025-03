Natalie Portman (43) wird bald in der Hauptrolle eines Netflix-Films zu sehen sein. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an der RomCom "Good Sex" gesichert, für die Portman bereits als Hauptdarstellerin bekannt war, wie "Deadline" berichtet.

Darum geht es in "Good Sex"

"Good Sex" wurde von Lena Dunham (38) geschrieben, die auch die Regie übernehmen wird. Sie und Portman sind außerdem als Produzentinnen an Bord. Die Oscarpreisträgerin spielt die Rolle der 40-Jährigen Ally, die das Scheitern einer zehnjährigen Beziehung zu verarbeiten hat. Ihre beste Freundin zieht sie indes wieder ins New Yorker Datingleben. Ally beginnt schließlich eine heiße Affäre mit einem 20-jährigen Hipster und eine konventionellere Beziehung mit Alan, der etwa um die 50 ist. Das Jonglieren beider Romanzen artet schließlich in eine Identitätskrise aus.

Die Romantikkomödie reiht sich damit in einen derzeit aufstrebenden Trend ein, bei dem sich eine Frau in einen jüngeren Mann verliebt. "Als du mich sahst" mit Anne Hathaway (42), der im vergangenen Jahr bei Prime Video erschienen ist, der Netflix-Film "Lonely Planet - Liebe in Marokko" mit Laura Dern (58) und Liam Hemsworth (35) in den Hauptrollen sowie die gerade im Kino laufenden Filme "Babygirl" mit Nicole Kidman (57) und "Bridget Jones - Verrückt nach ihm" mit Renée Zellweger (55) verfolgen ähnliche Muster.

Die Castings für die beiden männlichen Hauptrollen laufen laut "Deadline" derzeit. Ein Erscheinungstermin ist noch nicht bekannt.