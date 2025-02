Regisseur Andreas Schmied setzt nach dem Erfolg von "Pulled Pork" noch einen drauf und schickt Paul Pizzera und Otto Jaus auf ihre bislang gefährlichste – und wohl chaotischste – Mission. Uns erwartet in dem Film "Neo Nuggets" , dessen Drehstart soeben erfolgt ist, eine actiongeladene Spy-Comedy , die rasant, humorvoll und voller Überraschungen ist. Spektakuläre Stunts, Tauch-Szenen im legendären Toplitzsee und eine Geschichte, in der nichts ist, wie es scheint.

Darum geht es in "Neo Nuggets"

In "Neo Nuggets" kehren Paul Pizzera und Otto Jaus als ungleiche Brüder Flo und Eddi auf die große Leinwand zurück. Gemeinsam mit ihrer verschollen geglaubten Schwester Samira (gespielt von Gizem Emre) geraten sie in ein gefährliches Abenteuer: Sie decken eine Verschwörung auf, die von einer radikalen Gruppierung rund um den charismatischen Anführer Thilo Mannheim (Benno Fürmann) ausgeht. Ihr Ziel ist es, den legendären "Schatz vom Toplitzsee" zu bergen. Doch die Suche nach dem Schatz entpuppt sich als weit mehr als ein Unterwasser-Heist – und führt zu einem international verwobenen Geheimnis in der Welt der Geheimdienste.