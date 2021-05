In der neuen Anime-Serie stellt Netflix den Samurai Yasuke vor. Yasuke war der erste afrikanische Samurai und hat im 16. Jahrhundert tatsächlich in Japan gelebt. Das Anime nutzt seine Biografie als Basis und verknüpft historische Geschehnisse mit fantastischen Elementen.

Die titelgebende Hauptfigur wird von LaKeith Stanfield gesprochen, der für seine Rolle in "Judas and The Black Messiah" für den Oscar nominiert war. Steven Ellison, der vor allem durch seine Band Flying Lotus bekannt wurde, ist als Komponist und künstlerischer Leiter mit an Bord. Auch wenn die Handlung in einem alternativen Universum stattfindet, basiert die Geschichte auf historischen Fakten.