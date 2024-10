Mode mit Zitat aus "Sex Education"

Die Netflix Collection, die verschiedene Netflix-Titel thematisch aufgreift, wird ab dem

28. Oktober 2024 etappenweise exklusiv und in allen 28 europäischen Märkten von ABOUT YOU erhältlich sein. Den Anfang machen zwei Pieces in limitierter Auflage mit dem Zitat „Someday someone will choose you, and will keep choosing you everyday” aus der weltweit beliebten Netflix-Serie "Sex Education". Die Modelle sind in einer Preisspanne von 39,90 EUR bis 69,90 EUR erhältlich. Weitere Kleidungsstücke werden im Dezember und Anfang 2025 erscheinen – welche Serien- und Filmhighlights dann im Mittelpunkt stehen, wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.



Begleitet wird der Launch der Netflix Collection von einer umfassenden Marketing-Kampagne rund um den Slogan „Looks like you?”, der die Diversität sowohl der Netflix-Community als auch der ABOUT-YOU-Kund:innen betont und dazu einlädt, sich selbst in den vielfältigen Angeboten der Kollektion wiederzufinden.