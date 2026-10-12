Netflix-Horror: Halloween-Highlights 2026

Halloween steht kurz bevor! Zeit, die Decke bis zur Nasenspitze hochzuziehen, das Licht zu dimmen und es sich mit Süßem oder Saurem auf dem Sofa gemütlich zu machen. Das Einzige, was noch fehlt? Die passende Watchlist! Diesen Herbst ist für jeden Geschmack etwas dabei: von düsterem True Crime über Slasher, Mystery und Zombies bis zu verspielter Animation für die ganze Familie. Hier folgen die Halloween-Highlights 2026 auf Netflix:

Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden

Serie | Horror / Drama Die Emmy-prämierte Anthologieserie Monster von Ryan Murphy und Ian Brennan kehrt 2026 zurück. Staffel 4 handelt erstmals von einem weiblichen „Monster“: Lizzie Borden.

Something Very Bad Is Going To Happen Serie | Horror / Drama Rachel (Camila Morrone) soll in fünf Tagen heiraten. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Nicky (Adam DiMarco) macht sie sich auf einen Roadtrip zum Ferienhaus seiner Familie, das in einem einsamen verschneiten Wald steht. Hier soll die intime Hochzeit stattfinden, von der das Paar schon immer geträumt hat. Es könnte so schön sein, wäre da nicht Rachels Hang zu Aberglaube und Paranoia und das beklemmende Gefühl, dass etwas wirklich Schlimmes passieren wird. Ihre böse Vorahnung, gepaart mit einer Reihe unheimlicher Zufälle und gruseliger Überraschungen wirft bei ihr die unangenehme Frage auf: Was macht zwei Menschen zu Seelenverwandten?

Hubie Halloween Film | Comedy / Mystery / Horror Hubie Dubois (Adam Sandler) macht sich jedes Jahr an Halloween an die undankbare Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Bürger seiner Heimatstadt Salem sicher feiern können und sich an die Regeln halten. In diesem Jahr machen es allerdings ein entflohener Krimineller und ein mysteriöser neuer Nachbar Hubie besonders schwer. Als Menschen beginnen, plötzlich zu verschwinden, muss Hubie die örtliche Polizei (Kevin James, Kenan Thompson) und die Mitbürger davon überzeugen, dass es Monster wirklich gibt und er der Einzige ist, der sie aufhalten kann.

Below Serie | Thriller / Horror / Drama Calvin Penney (Josh Hartnett) ist ein warmherziger, aber dickköpfiger Fischer. Er lebt in einer kleinen Stadt in Neufundland und hat immer noch mit dem geheimnisvollen Tod seines Vaters vor vielen Jahrzehnten zu kämpfen. Als ein rätselhaftes Meereswesen beginnt, seine Heimatstadt zu terrorisieren, muss Calvin darum kämpfen, seine eng verbundene Gemeinschaft zusammenzuhalten. Fest entschlossen, seinen Sohn Wade (Charlie Heaton) und den Rest seiner Familie zu beschützen, verbündet er sich mit einer Meeresforscherin (Mackenzie Davis). Gemeinsam wollen sie es mit dem Ungeheuer aufnehmen und die verborgenen Geheimnisse der Insel lüften, bevor es zu spät ist.

I Am Frankelda Film | Fantasy / Musical Frankelda lebt im Mexiko des 19. Jahrhunderts. Sie ist eine begabte Schriftstellerin, deren düstere Geschichten allerdings belächelt und ignoriert werden. Obwohl viele sie zum Schweigen bringen wollen, gibt sie nicht auf. Doch als sie in ihr Unterbewusstsein gestoßen wird, werden genau die Monster lebendig, die sie geschaffen hat. Unter der Führung von Herneval, einem geplagten Prinz, der zwischen Träumen und Albträumen gefangen ist, muss sie das Gleichgewicht zwischen Fiktion und Realität wiederherstellen, bevor beide Welten ineinander zusammenfallen

The Ritual Film | Horror Nach dem tragischen Tod ihres besten Freundes treffen sich vier alte Studienfreunde wieder, um gemeinsam durch die skandinavische Wildnis zu wandern. Doch ein falscher Abzweig führt sie tief in die dunklen, geheimnisvollen Wälder der nordischen Sagenwelt, in denen noch immer ein uraltes Böses haust, was sie auf Schritt und Tritt verfolgt.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery Film | Thriller / Mystery / Comedy Benoit Blanc (Daniel Craig) stellt sich dem dritten und düstersten Kapitel der Krimireihe von Rian Johnson. Als der junge Priester Jud Duplenticy (Josh O’Connor) seinen neuen Posten an der Seite des charismatischen Unruhestifters Monsignore Jefferson Wicks (Josh Brolin) antritt, wird schnell klar, dass in der Gemeinde nicht alles zum Besten steht.

First Kill Serie | Romance / Fantasy / Drama Als die Vampir-Teenagerin Juliette (Sarah Catherine Hook) ihr erstes Opfer töten soll, um ihren Platz in ihrer mächtigen Vampirfamilie einzunehmen, wählt sie sich als Opfer Calliope (Imani Lewis) aus, die neu in der Stadt ist. Zu Juliettes großer Überraschung ist Calliope eine Vampirjägerin aus einer berühmten Vampirjägerfamilie. Beide finden nicht nur heraus, dass sie sich gegenseitig nur schwer töten können, sondern auch, dass sie sich extrem anziehend finden.

Frankenstein Film | Horror Der Oscar-prämierte Regisseur Guillermo del Toro adaptiert mit seiner Interpretation von Frankenstein Mary Shelleys klassische Erzählung eines brillanten, aber egoistischen Wissenschaftlers, der in einem monströsen Experiment eine Kreatur zum Leben erweckt, was letztendlich zum Untergang sowohl des Schöpfers als auch seiner tragischen Schöpfung führt.

Haunted Hotel – Staffel 1 und 2 Serie | Comedy / Horror Eine alleinerziehende Mutter versucht, gemeinsam mit ihrem Geisterbruder, ihren zwei Kindern und einem Dämon, der im Körper eines kleinen Jungen gefangen ist, ein Spukhotel zu betreiben – während sich ihre Sammlung aus Geistern, Monstern und übernatürlichen Katastrophen stetig vergrößert.

Army of the Dead Film | Horror / Thriller / Action Nach dem Ausbruch einer Zombie-Epidemie in Las Vegas macht sich eine Gruppe von Söldnern in die Quarantäne-Zone auf, um den größten Raubzug aller Zeiten durchzuziehen.

Ist das Kuchen? Halloween – Staffel 1 und 2 Serie | Reality-TV Ist das Kuchen? Halloween steigt mit Mikey Day und sechs teuflisch talentierten Kuchen-Designer*innen aus dem Grab! Die schaurig-genialen Teilnehmenden gehen an ihre Grenzen und kreieren die größten und gruseligsten hyperrealistischen Kuchen, um eine prominente Jury zu täuschen. Mit einem hohen Preisgeld und dem Titel „Ist das Kuchen? Halloween“-Champion war der Einsatz nie höher. Wer überlebt dieses köstlich tödliche Showdown?