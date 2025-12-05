Der monatelange Bieterkrieg ist entschieden: Netflix hat Konkurrenten wie Comcast und Paramount Skydance ausgestochen und übernimmt das Film- und Streaminggeschäft von Warner Bros Discovery. Das berichtet unter anderem die BBC. Der Streaming-Marktführer zahlt demnach 72 Milliarden US-Dollar (ca. 68,4 Mrd. Euro) für das Traditionsstudio - ein Schritt, der die Machtverhältnisse in der Medienbranche radikal verschieben dürfte.

Mit der Übernahme sichert sich Netflix Zugriff auf einige der wertvollsten Marken der Popkultur. Franchises wie "Harry Potter", das DC-Universum oder "Game of Thrones" sowie der Premium-Streamingdienst HBO Max gehören künftig zum Portfolio des roten Riesen.

Die Führungsebenen zeigen sich euphorisch: Warner-Chef David Zaslav sprach laut BBC von der Vereinigung zweier der "größten Storytelling-Unternehmen der Welt". Netflix-Co-CEO Ted Sarandos ergänzte, man wolle gemeinsam "das nächste Jahrhundert des Geschichtenerzählens definieren", während sein Kollege Greg Peters die Chance betonte, Warner-Produkte einem noch breiteren globalen Publikum zugänglich zu machen.