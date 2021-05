Am 1. Mai postete Regisseurin Cynthia Kao ein TikTok-Video, das für Aufsehen sorgte. Im Jahr 2016 veröffentlichte sie ihren Kurzfilm "Groundhog Day for a Black Man", in dem es um einen jungen Schwarzen Mann geht, der den Tag, an dem er in eine Polizeikontrolle gerät, immer und immer wieder erlebt. Der Kurzfilm wurde millionenfach angesehen und erregte auch die Aufmerksamkeit der Nachrichtenplattform "NowThis".

Im Mai 2020 kontaktierte "NowThis" die Regisseurin und teilte ihren Film auf unterschiedlichsten sozialen Netzwerken, um dem Thema eine größere Platform zu geben. Am 9. April 2021 veröffentlichte Netflix den Kurzfilm "Two Distant Strangers", darin ist ebenfalls ein junger Schwarzer Mann in einer Zeitschleife gefangen und versucht eine Polizeikontrolle zu überleben. Der Film wurde in Kooperation mit "NowThis“"produziert und erhielt einen Oscar als bester Kurzfilm.