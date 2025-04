Netflix Tudum 2025: Offizieller Trailer zum Fan-Event

Das bietet die Tudum-Veranstaltung

Ob Emily in Paris, Frankenstein, Happy Gilmore 2, Love is Blind, One Piece, Outer Banks, The Rip, Squid Game, Stranger Things, America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders, The Life List, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery oder Wednesday – freut Euch auf exklusive Clips, BTS-Szenen, Shoutouts und Live-Auftritte von den Lieblingstalents der Netflix-Zuschauer:innen weltweit.

Die erste Tudum-Veranstaltung fand 2020 in São Paulo, Brasilien, statt. Ein Multi-Titel-Festival, das Netflix-Inhalte für junge Erwachsene feierte und in vier Tagen mehr als 50.000 Fans anzog. Seitdem hat sich Tudum als Festival, Livestream und digitaler Katalog weiterentwickelt und seinen Platz als globale Veranstaltung gefestigt. Die Ausgabe 2023 wurde beispielsweise über 78 Millionen Mal über die globalen sozialen Kanäle von Netflix angesehen.