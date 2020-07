Netzhaut Ton Film Festival in Wiener Neustadt

Das Filmprogramm ist in fünf Themenbereiche gegliedert, zu denen jeweils ein Spiel- und Dokumentarfilm gezeigt wird. Im Anschluss an die Vorführungen sind die Filmemacherinnen und ausgewählte Expertinnen des jeweiligen Gebiets zu Gast, um nicht nur über die künstlerischen Zugänge, sondern auch über die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeiten zu diskutieren. Die Filme wurden von Kamerafrau Astrid Heubrandtner so kuratiert, dass es auch zu Reibungsflächen zwischen den Werken kommt und dadurch ein lebhaftes Gespräch mit dem Publikum möglich wird. Genuss und Diskurs stehen hier im Vordergrund, denn man will bewusst dem gängigen Modell von Q&As auf Filmfestivals entgegentreten und die Zuseherinnen zur Partizipation einladen.

Nachwuchs