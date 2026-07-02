Neuer Bibi-Blocksberg-Film: Total verhexte Zeitreise

Eine verschwundene Spieluhr, ein ungeklärtes Rätsel und eine turbulente Reise durch die Zeit: Der neue Trailer zu „Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise“ bietet einen verhext spannenden Vorgeschmack auf das nächste große Kinoabenteuer der beliebten Junghexe – und eine Reise, die Bibi weiter zurückführt, als sie jemals zu hexen gewagt hätte.

Worum geht es in „Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise“? ei den Neustädter Schülerinnen und Schülern steht das große Praktikum an. Doch ausgerechnet Bibi Blocksberg (NALA) hat die Anmeldung mal wieder verpennt. Während Marita (FIA) bei der Polizei ermitteln darf und Florian (Aithonas Avgoustakis) mit Kultreporterin Karla Kolumna (Palina Rojinski) auf der Jagd nach der nächsten großen Story ist, bleibt für Bibi nur noch ein Platz im Museum übrig – für sie der wohl laaaaangweiligste Ort der Welt.



Doch plötzlich überschlagen sich dort die Ereignisse: Während Kuratorin Farrah Pahani (Nilam Farooq) gemeinsam mit Bibi eine neue Ausstellung vorbereitet, verschwindet eine wertvolle Spieluhr spurlos. Ein Rätsel, das Bibi sofort aufklären muss! Gemeinsam mit Marita beschließt sie, sich in die Nacht des Einbruchs zurückzuhexen und landet prompt 139 Jahre in der Vergangenheit – mitten auf Schloss Klunkerburg. Dort begegnen sie Fritzi von Klunkerburg (Carmen Diego), die dringend Hilfe gebrauchen kann. Denn ihre fiese Tante Mathilde (Fritzi Haberlandt) plant, Fritzis Spieluhr, ein kostbares Erbstück ihrer Mutter, an sich zu reißen. Für Bibi und Marita heißt es jetzt: hexen, clever sein und Freunden helfen – und nebenbei irgendwie zurück in die Gegenwart gelangen. Das Abenteuer ihres Lebens beginnt!

Blocksberg hext seit 1980 Die Erfolgsgeschichte der jungen Hexe begann bereits am 4. August 1980, als die erste Bibi-Blocksberg-Hörspielfolge „Hexen gibt es doch“ erschienen ist: Seit Jahren ist die Serie auf den oberen Plätzen der Kinder-Audio-Charts zu finden und an Bekanntheit kaum zu übertreffen. Mittlerweile sind 163 Hörspielfolgen erschienen, 68 Zeichentrickfilme sowie unzählige Bücher, Magazine und vieles mehr. Die Hörspiele und Filme der kleinen Hexe wurden millionenfach verkauft. Bibi ist in fast jedem Kinderzimmer zu Hause, und mittlerweile zählen auch viele Erwachsene zu ihren Fans. „Bibi Blocksberg - Die total verhexte Zeitreise“ ist ab 24. September 2026 in unseren Kinos zu sehen.