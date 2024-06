Woody Harrelson und Jennifer Lawrence in "Die Tribute von Panem - The Hunger Games"

Für alle Fans der von Suzanne Collins (61) ins Leben gerufenen "Die Tribute von Panem"-Romanreihe und der darauf aufbauenden Filmserie hat der heutige Tag hat gleich zwei erfreuliche Nachrichten gebracht: Collins' Verlag Scholastic kündigte am 6. Juni offiziell einen weiteren Teil der umjubelten Romanserie an. Das Buch mit dem Titel "Sunrise on the Reaping" soll am 18. März 2025 im Handel erscheinen. Und auch eine Filmadaption steht bereits fest.

Neuer "Tribute von Panem"-Film startet 2026 Am 20. November 2026 soll die Filmadaption von "Sunrise on the Reaping" in den US-Kinos starten, wie das US-Branchenmagazin "Variety" unter Berufung auf ein offizielles Statement der Produktionsfirma Lionsgate berichtet. Als Regisseur ist Francis Lawrence (53) im Gespräch, der seit dem zweiten "Tribute von Panem"-Kinofilm "Catching Fire" aus dem Jahr 2013 sämtliche Teile der überaus populären Filmreihe inszeniert hat.

Darum geht es in "Sunrise on the Reaping" In Collins' neuem Werk wird die Geschichte der 50. Hungerspiele erzählt. 24 Jahre vor den Ereignissen um Katniss Everdeen finden besondere, und besonders grausame, Hungerspiele statt. Bei dem sogenannten Jubel-Jubiläum stürzt sich die doppelte Anzahl Tribute in die Arena. An den 50. Hungerspielen nimmt auch eine den Fans bereits bekannte Figur teil: Fan-Liebling Haymitch Abernathy, der in den ersten vier Teilen der Filmreihe von Woody Harrelson (62) verkörpert wurde. Somit handelt es sich auch bei dem neuen "Tribute von Panem"-Film um ein sogenanntes Prequel. Wie im 2023 erschienenen "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes" wird eine Vorgeschichte erzählt. Der zuletzt veröffentlichte, fünfte "Panem"-Teil spielte an den weltweiten Kinokassen bei einem kolportierten Budget von 100 Millionen US-Dollar über 337 Millionen Dollar ein. Die gesamte Filmreihe kommt auf ein bisheriges Einspielergebnis von über 3,3 Milliarden Dollar.