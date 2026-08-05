Neue Action-Drama Serie „Baywatch“ kommt bei Prime Video

Die neue zwölfteilige „Baywatch“-Serie bringt die ikonischen roten Badeanzüge zurück an den berühmtesten Strand der Welt. Ein neues Team von Rettungsschwimmern stellt sich gefährlichen Rettungseinsätzen, persönlichen Konflikten und dramatischen Herausforderungen – und verbindet spektakuläre Action mit emotionalen Geschichten und jeder Menge Beach-Feeling. Prime Video hat sich nun im Rahmen einer umfassenden internationalen Vereinbarung mit Fremantle die Streaming-Rechte an dieser Action-Dramaserie gesichert.

Wer ist an der neuen „Baywatch“-Serie beteiligt?

Stephen Amell übernimmt die Hauptrolle des Hobie Buchannon. Zum weiteren Cast gehören Jessica Belkin, Shay Mitchell, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone, Noah Beck und Brooks Nader. Zudem kehren David Chokachi als Cody Madison sowie Erika Eleniak, Michael Bergin und Kelly Packard in ihren bekannten Rollen aus der Originalserie zurück.

Die Neuauflage wird von Matt Nix (Burn Notice, The Gifted) als Showrunner und Executive Producer verantwortet. Die Regie der Pilotfolge übernimmt McG (Charlie's Angels).

Die ursprüngliche Baywatch-Serie feierte 1989 Premiere und entwickelte sich mit einer Ausstrahlung in mehr als 200 Ländern und zeitweise über einer Milliarde Zuschauer pro Woche zu einer der erfolgreichsten Fernsehserien aller Zeiten. Mit Stars wie David Hasselhoff, Pamela Anderson, Carmen Electra und Jason Momoa prägte sie über Jahrzehnte die Popkultur.

Die Neuauflage wird 2027 unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, den Benelux-Ländern, der Türkei, Kanada, Lateinamerika und Indien exklusiv bei Prime Video verfügbar sein.