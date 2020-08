Neue Details zum "CSI"-Revival

Gutes Zeichen

Die Rückkehr von William Petersen und Jorja Fox gilt als großer Wurf, da die beiden als Rückgrat der originalen Serie gelten. Die zwei verließen die Serie in Staffel 8 und 9, wobei Fox regelmäßig als Nebencharakter zurückkehrte. Petersen war nur im zweieinhalb-stündigen Serienfinale 2015 wieder zu sehen. In der letzten Folge sah man Grissom und Sidle auf einem Boot davonsegeln, wobei es offen blieb, ob ihre Liebesbeziehung sich in den darauffolgenden Jahren fortgesetzt hat.