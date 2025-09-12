In den Streaming-Charts von Netflix steigt die neue Dokumentation über das turbulente Leben von Chaos-Schauspieler Charlie Sheen (60) direkt auf Platz 1 der Filme ein. "aka Charlie Sheen" gibt es seit dem 10. September zu sehen und fand bei seinen Fans offenbar sofort Anklang.

Die Doku, in der Charlie Sheen selbst von seinen Höhen und Tiefen erzählt, beleuchtet Sheens turbulente Karriere, seine Skandale, seinen Kampf mit Drogen- und Alkoholsucht sowie seine HIV-Diagnose. In der Dokumentation spricht der New Yorker offen und schonungslos über sein Leben und seine Fehltritte.

In "aka Charlie Sheen" kommen auch Familienmitglieder und ehemalige Weggefährten zu Wort, darunter zwei seiner drei Ex-Frauen: Denise Richards (54) und Brooke Mueller (48).