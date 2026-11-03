Dazu kommt am Sonntag, dem 22. November, eine neue Ausgabe des „Bilderbuchkinos“, das das Kinderbuch „Billy feiert Geburtstag“ von Catharina Valckx musikalisch auf die Bühne bringt.

Der November bringt auf ORF KiDS drei Neustarts und ein Wiedersehen mit einem beliebten Kulturformat: Ab Sonntag, dem 1. November 2026 , sind „Die Wandermäuse“ Lena Grandl-Großmann und Stefan Gruber in Österreichs Bergwelt unterwegs. Ab Mittwoch, dem 18. November , heißt es mit Christina Karnicnik „Manege frei“ für einen Blick hinter die Kulissen des Zirkus. Und ab Montag, dem 30. November , öffnet „So ein Theater“ die Türen zu Proben, Werkstätten und Garderoben.

Das sind die neuen Kinder-Formate auf ORF

„Die Wandermäuse“ (ab 1. November 2026)

Egal ob auf den Berg oder um den See, egal wie viele Höhenmeter oder Kilometer: Lena Grandl-Großmann und Stefan Gruber nehmen das junge Publikum mit auf ihre Wanderabenteuer. „Die Wandermäuse“ zeigen coole Wanderrouten, teilen Tricks und vermitteln vor allem eines: Wandern macht Spaß. Ausgestattet mit Kamera und Wandertagebuch machen sie Österreichs Berglandschaft unsicher und entdecken die Natur.

„Manege frei“ (ab 18. November 2026)

Moderatorin Christina Karnicnik wagt sich dorthin, wo sonst nur Artistinnen, Artisten und Clowns zu Hause sind: hinter die Kulissen des Zirkus. Mit Neugier, Humor und vielen spannenden Fragen entdeckt sie die faszinierende Zirkus-Welt vor und hinter dem Vorhang. Also: „Manege frei!“

„So ein Theater“ (ab 30. November 2026)

Vorhang auf für die Welt hinter der Bühne! „So ein Theater“ blickt hinter die Kulissen großer und kleiner Bühnenproduktionen, begleitet Theatermacher:innen bei ihrer Arbeit, ist bei Proben dabei, besucht Werkstätten, Garderoben und Bühnenräume und zeigt, wie aus einer ersten Idee schließlich ein fertiger Theaterabend entsteht. Durch die Sendung führen junge Theaterleute, die selbst auf und hinter der Bühne arbeiten. Sie gehen vielen Fragen nach: Wie entstehen unterschiedliche Lichtstimmungen? Wer näht all die Kostüme – und wo werden sie eigentlich aufbewahrt? Was macht eine Inspizientin? Und was passiert hoch oben auf dem Schnürboden?

Alle Sendungen sind im Stream und on demand sowie in der ORF-KiDS-App zu sehen.