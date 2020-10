Neue Godzilla Serie auf Netflix

Seit seinem Filmdebüt 1954 zählt Godzilla weltweit zu den wichtigsten Monstern der Popkultur. Die Riesenechse tritt in über 40 Filmen auf und spielt dabei vor allem in japanischen Produktionen eine zentrale Rolle, wobei auch schon zahlreiche US-Blockbuster sich dem Mythos der unsterblichen Bestie angenommen haben. Die letzte Veröffentlichung "Godzilla 2: King of Monsters“ kam im Mai 2019 in unsere Kinos.