Neue Guy-Ritchie-Serie mit Hardy, Brosnan und Mirren kommt

Die kommende Serie von Guy Ritchie kann mit hochkarätigen Namen, aber noch keinem Titel aufwarten. In dem Projekt von Paramount+, das 2025 an den Start gehen soll, werden wir in die Welt des globalen organisierten Verbrechens eintauchen. In den Hauptrollen sind Tom Hardy, Pierce Brosnan und Helen Mirren zu erleben; die Dreharbeiten wurden in London aufgenommen.