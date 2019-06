Neue Infos zum „Breaking Bad“ - Film

Vor einigen Monaten berichtete der Hollywood Reporter über eine mögliche Filmadaption des " Breaking Bad" Universums. Quellen zufolge laute der Titel „Greenbrier“ und handelt von einem Mann der einer Entführung entkommt und zurück in die Freiheit gelangt. Bryan Cranston bestätigte jetzt die Gerüchte, dass ein Breaking Bad Film in Planung sei, äußerte sich jedoch nicht dazu ob seine Figur Walter White drinnen vorkommen würde, da sie ja bereits am Ende von Staffel fünf gestorben ist.

Gilligan federführend