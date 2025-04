Der ORF erweitert sein Angebot an politischen Diskussionsformaten: Ab 22. April steht immer dienstags nach der "ZIB 2" um 22.35 Uhr der "ZIB Talk" auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON. In der ersten Ausgabe lässt Simone Stribl (sie ist um 17.30 Uhr in ORF 2 zu Gast in „Studio 2“) aus gegebenem Anlass zum Thema "Der Papst ist tot: Wohin steuert die Kirche?" diskutieren.