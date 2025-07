Die pinke Puppe kehrt zurück ins Kino - diesmal jedoch nicht in Fleisch und Blut, sondern als Animationsfilm. Nach dem unvergleichlichen Erfolg von "Barbie" mit Margot Robbie (35) - Greta Gerwigs (41) bonbonfarbene Komödie wurde zum kommerziell erfolgreichsten Kinofilm 2023 - soll erstmals ein "Barbie"-Animationsfilm auf der großen Kinoleinwand starten. Das verrät ein Bericht des US-Branchenmagazins "Deadline" .

"Barbie"-Animationsfilm der "Ich - Einfach unverbesserlich"-Macher

Demnach sollen sich Mattel Studios, die Eigentümer der Marke Barbie, sowie das Animationsstudio Illumination zusammengetan haben, um einen neuen, animierten "Barbie"-Kinofilm über die weltbekannte Puppe zu entwickeln. Zwar gab es in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe an "Barbie"-Animationsfilmen, diese wurden jedoch direkt für das Heimkino und den Streamingmarkt produziert, zuletzt etwa "Barbie & Teresa: Recipe for Friendship". Im August soll auf Netflix zudem "Barbie Mysteries: Beach Detectives" starten.

Weitere Details wie Handlung oder kreative Beteiligte zum in der Entwicklung befindlichen "Barbie"-Animationsfilm nennt der Bericht von "Deadline" nicht.