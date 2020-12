Neuer "Django" mit Franco Nero – und Tarantino ist wohl auch dabei

New Orleans ist übrigens dieselbe Stadt, die auch Quentin Tarantino in "Django Unchained" als Drehort genutzt hatte. Dort war Franco Nero in einer Szene an der Seite von Jamie Foxx mit einem kleinen Gastauftritt beteiligt. Nun ist der umgekehrte Fall eingetreten: Nero wird Tarantino bitten, in dem neuen "Django" in die Rolle eines Stummfilm-Regisseurs zu schlüpfen. Das kann er allerdings nur tun, sobald alle Termine für dieses Projekt absolut sicher feststehen. Vor ein paar Jahren hatte er Tarantino bereits einmal zu einem Cameo-Auftritt in einem Boxfilm von Enzo Castellari eingeladen – der Amerikaner war sofort Feuer und Flamme gewesen. Doch dann zerschlug sich dieser Filmplan und Tarantino ließ Nero wissen: "Schlag mir so etwas nie wieder vor, ehe du nicht hundertprozentig sicher bist, dass alles klappt!"