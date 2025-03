Hollywoodstar Brad Pitt (61) gibt in einem neuen Trailer zur Renn-Action "F1" kräftig Gas. Der rund 2,5-minütige Clip vermittelt einen Eindruck davon, was der Schauspieler am Steuer so alles bei den Dreharbeiten zu dem im Sommer erscheinenden Kinofilm geleistet haben muss.