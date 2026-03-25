Stephen Colbert (61) hat einen neuen Job gefunden. Im Mai läuft die Abschiedssendung seiner "Late Show". Der 61-Jährige macht aber offenbar gleich mit einem prestigeträchtigen Projekt weiter. Er wurde US-Medienberichten zufolge beauftragt, gemeinsam mit Philippa Boyens und Peter McGee das Drehbuch für einen "Der Herr der Ringe"-Film zu schreiben. Es ist der zweite neue Streifen in der Reihe.

Colbert gab die Neuigkeit gemeinsam mit "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson (64) auch in den sozialen Medien bekannt. In einem Video sagte er: "Was ich immer wieder gelesen habe, waren die Kapitel am Anfang von 'Die Gefährten', die ihr damals nie in den ersten Film integriert habt." Er habe gedacht: "Moment mal, vielleicht könnte das eine eigene Geschichte sein, die in die übergeordnete Handlung passt. Könnten wir etwas schaffen, das den Büchern vollkommen treu bleibt und gleichzeitig den Filmen, die ihr bereits gedreht habt, vollkommen treu bleibt?"