Neuer Trailer zur 5.Staffel von Riverdale ist da

Auf Grund der Corona-Pandemie musste der Start der 5.Staffel von "Riverdale" vom herbst 2020 auf den 20. Jänner 2021 verschoben werden. Nun erschien der neue Trailer und hilft das Warten zu verkürzen.

In der neuen Staffel gibt es einen Zeitsprung von sieben Jahren, so dass Archie, Betty, Jughead und Veronica in ihren Mit-Zwanzigern sein, ehe sie in ihrer Heimatstadt wieder aufeinandertreffen. Die Clique befindet sich im letzten High-School Jahr und die Teenies müssen sich nun entscheiden, welchen Weg sie einschlagen wollen.