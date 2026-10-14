Was passiert in Folge 1?

In der ersten Folge nehmen Markus und Maleen aus Unterkohlstätten (Burgenland) die Zuseher:innen auf einen Biohof mit Land- und Forstwirtschaft mit. Zum Familienbetrieb gehört auch ein Gasthaus, Langeweile ist damit praktisch ausgeschlossen. Markus hat mit 16 Jahren als jüngster Bauer Österreichs den Hof übernommen, gemeinsam mit seiner Freundin Maleen ist er tatkräftig im Einsatz am Hof. Beim Ausmisten des Hühnerstalls zeigt sich allerdings, dass nicht jede Aufgabe gleich viel Begeisterung auslöst.



Felix (21) aus Pöllauberg (Steiermark) lebt für zwei Welten: den Pferdestall und die Musik. Man könnte sagen: Schlagerstar am Bauernhof. Sein Manager Luki soll erfahren, was harte Hofarbeit bedeutet. Felix behält dabei alles im Blick und findet erstaunlich viele Wege, seinem Manager den praktischen Teil zu überlassen.



Zana und Anna haben sich in Gumpoldskirchen (Niederösterreich) als Quereinsteiger den Traum vom eigenen Weingut erfüllt. Der Plan lautet den Betrieb voranzutreiben, doch schon auf dem Weg in den Weingarten wartet Winzer Norbert. Zana ist einem Plausch bei einem Achterl nicht abgeneigt, doch die Arbeit wartet auch.