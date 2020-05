„Never have I ever“: Chaotischer High School Alltag auf Netflix

„Never have I ever“ versucht durch einen diversen Cast und dem Brechen von kulturellen Klischees eine etwas andere Coming of Age Geschichte zu erzählen. Der Fokus liegt auf einer indischen Migrantin, die versucht ihr Leben als amerikanische Teenagerin in den Griff zu bekommen und gleichzeitig den traditionellen Wertvorstellungen ihrer Familie zu entsprechen. Das Thema Herkunft und Zugehörigkeit spielt eine zentrale Rolle und wird in den Konflikten der Nebenfiguren konsequent weitergeführt. Es wird eine weltoffene Gesellschaft porträtiert, in der Rassismus keinen Platz zu haben scheint, wobei sich die Macher die ein oder andere Pointe gegen Russland nicht verkneifen können – wir sind halt noch immer in Amerika.

Neue Gesichter