New Voices ist zurück! Junges Kino aus Österreich

Schon ab 10. September 2026 tourt die dritte Ausgabe von New Voices mit einem Doppelpack aus Leonhard Pills einnehmendem Dokumentarfilm »Muss das Pferd auch arbeiten?« (AT 2026) und dem beim Filmfestival Max Ophüls Preis mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichneten Hybridfilm »Teresas Körper« (AT 2026) von Magdalena Chmielewska in Form einer mehrteiligen Premierenreihe durch die Lande – und präsentiert dabei zwei herausragende neue Kinofilme mit widerständig-feministischer Prägung.

»Teresas Körper« von Magdalena Chmielewska Teresas Leben ist von den Schmerzen bestimmt, die sie in ihrem Körper trägt – unsichtbar, doch stets präsent. Auf der Suche nach Linderung legt sie sich auf den Boden, zu Hause oder unter den geliebten Sauerkirschbaum. Doch als Traumata aus der Vergangenheit sie wieder einholen, muss Teresa fliehen und begibt sich mit ihren erwachsenen Töchtern Magda und Ola auf eine Reise mit ungewissem Ausgang. Zwischen dokumentarischer Beobachtung und fiktionalisierter Erzählung verwebt Magdalena Chmielewska in ihrem poetischen Langfilmdebüt »Teresas Körper« Leid, Hoffnung und den Wunsch nach Befreiung zu einem eindringlichen Porträt weiblicher Erfahrung, familiärer Beziehungen und widerständiger Selbstbehauptung.

»Muss das Pferd auch arbeiten?« von Leonhard Pill In seinem Dokumentarfilm »Muss das Pferd auch arbeiten?« begleitet Leonhard Pill seine Schwester Valeria, eine Wanderschäferin, deren Alltag durch und durch von ihrer Arbeit bestimmt wird. In ruhigen, präzisen Bildern entsteht das Porträt einer Frau, die von der Geburt der Lämmer bis zur Schlachtung der Tiere alle Bereiche ihres Berufs selbst verantwortet und damit in krassem Widerspruch zu den Existenzentwürfen ihrer beiden Geschwister und einer schnelllebigen und digitalisierten Welt lebt. Ohne die Schäferei zu romantisieren oder zu entzaubern, lotet der Film die Distanz und Annäherung zwischen unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten aus.

In welchen Kinos sind die „New Voices“-Filme zu sehen? Pro Film und Spielstätte umfasst das Programm von New Voices je eine Vorführung in Anwesenheit der Regisseur:innen sowie zumindest je ein Folgescreening. Die sieben teilnehmenden Kinos sind das Stadtkino im Künstlerhaus (Wien) und das Admiral Kino (Wien) sowie die Bundesländerkinos Kino im Kesselhaus (Krems), KIZ RoyalKino (Graz), Moviemento (Linz), Das Kino (Salzburg) und Leokino Cinematograph (Innsbruck). Die Filmtour der dritten Edition startet am 10. und 11. September 2026 mit den Kinostartpremieren von »Muss das Pferd auch arbeiten?« und »Teresas Körper« im Stadtkino im Künstlerhaus. Hier geht's zum Kinoprogramm!