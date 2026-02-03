Im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, kommt es beim Super Bowl LX zu einem echten Football-Klassiker: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks. Das garantiert ein weltweites Millionenpublikum, spektakuläre Halbzeitshows und das ultimative Duell um die wohl begehrteste Trophäe im Sport. Der Kölner Sender RTL überträgt den NFL Super Bowl LX am Sonntag, 8. Februar 2026, ab 23:15 Uhr live im Free-TV. Der Kickoff erfolgt um 00:30 Uhr in der Nacht auf Montag. Die perfekte Einstimmung auf den Super-Bowl-Abend liefert RTL bereits ab 19:05 Uhr mit der Free-TV-Premiere der Premium-Dokumentation "THE GAME – Die NFL erobert Deutschland".