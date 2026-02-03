NFL Super Bowl LX: Wo ist die Live-Übertragung im TV zu sehen?
Im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, kommt es beim Super Bowl LX zu einem echten Football-Klassiker: Die New England Patriots treffen auf die Seattle Seahawks. Das garantiert ein weltweites Millionenpublikum, spektakuläre Halbzeitshows und das ultimative Duell um die wohl begehrteste Trophäe im Sport. Der Kölner Sender RTL überträgt den NFL Super Bowl LX am Sonntag, 8. Februar 2026, ab 23:15 Uhr live im Free-TV. Der Kickoff erfolgt um 00:30 Uhr in der Nacht auf Montag. Die perfekte Einstimmung auf den Super-Bowl-Abend liefert RTL bereits ab 19:05 Uhr mit der Free-TV-Premiere der Premium-Dokumentation "THE GAME – Die NFL erobert Deutschland".
Umfassende Berichterstattung zum NFL Super Bowl LX
RTL begleitet das NFL-Finale mit umfassender Berichterstattung und einem hochkarätigen On-Air-Team live aus den USA: Moderatorin Jana Wosnitza führt durch die lange Football-Nacht. Kommentiert wird das NFL-Finale von Patrick Esume, der das Spiel gemeinsam mit den Experten und ehemaligen NFL-Profis Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und Björn Werner analysiert und einordnet. Für Sebastian Vollmer wird der Super Bowl LX dabei ein ganz besonderer Einsatz: Der frühere Offensive Tackle gewann an der Seite von Star-Quarterback Tom Brady einst zwei Super-Bowl-Titel mit den New England Patriots.