Diese achteilige spanische Netflix-Serie "Nicht eine mehr" aka. "Ni una más" hat es in kürzester Zeit auf Platz 1 der Top-10-Serien in Österreich geschafft. In der Verfilmung des Romans von Autor Miguel Sáez Carral geht es um das Thema sexuelle Gewalt gegen junge Frauen. Im Mittelpunkt stehen die drei Teenager-Freundinnen Alma (Nicole Wallace), Greta (Clara Galle) und Nata (Aicha Villaverde), die eigentlich ein unbeschwertes Leben während ihrer Schulzeit führen wollen, doch dann kommt es zu einem traumatischen Ereignis. Eines Tages bringt Alma an der Fassade ihrer Schule ein Plakat mit der Aufschrift "Vorsicht: Vergewaltiger versteckt sich hier" an, und auf einem anonymen Instagram-Account erscheint ein Foto mit der Bildunterschrift "Das bin ich, bevor ich vergewaltigt wurde". Was hat das alles zu bedeuten und wer war eigentlich das Opfer? Wir wollen euch in diesem Artikel erklären, welches Ende die Serie nimmt.

Almas Aktion hat schließlich Erfolg und unerwartete Konsequenzen Die Annahme, dass Alma mit ihren Handlungen auf ihren eigenen Fall aufmerksam machen wollte, erwies sich als unbegründet. Sie stellte allerdings das Posting ins Netz, weil sie einen sexuellen Übergriff anprangern wollte, den ihre Schulkollegin Berta (Teresa de Mera) erlitten hat. Dieses Mädchen wurde wiederholt von seinem Geschichtslehrer vergewaltigt, doch als Zweifel an ihrer Geschichte aufkamen, nahm sich die verzweifelte Berta das Leben. Daraufhin reagierte Alma mit ihrer Aktion, die auch Erfolg hat, denn nun trauen sich immer mehr Schülerinnen, über ihre negativen Erfahrungen zu berichten. Was zur Folge hat, dass der Lehrer schließlich direkt an seinem Arbeitsplatz verhaftet wird. Doch die Schulleitung zieht ebenfalls Konsequenzen und behauptet, Alma habe den Ruf des Institutes geschädigt. Daher darf sie die Schule nicht länger besuchen, was ihr allerdings gar nicht so ungelegen kommt, da sie dem Unterreicht dort ohnehin nicht viel abgewinnen konnte. Sie findet schnell einen Job, der ihr gefällt: DJ Barbara Lago engagiert Alma nämlich als Community Managerin und sie reist in dieser Funktion durch ganz Europa. Auch über das Schicksal ihrer ehemaligen Mitschülerinnen erfahren wir noch wichtige Details: Nata trennt sich von ihrem Freund, nachdem dieser ebenfalls sexuell übergriffig geworden ist, während sich Greta durch Almas Aktivismus inspirieren lässt und ein neues Selbstbewusstsein gewinnt. Da es sich hier um die abgeschlossene Verfilmung eines Romans handelt, ist es übrigens eher unwahrscheinlich, dass es zu einer zweiten Staffel kommen wird.

Wo ist "Nicht eine mehr" zu streamen? Die Serie "Nicht eine mehr" aka. "Ni una más" ist auf Netflix verfügbar. Wer Erfahrungen mit Gewalt oder sexuellen Übergriffen erlebt oder in der Vergangenheit erlebt hat, kann sich kostenlos und anonym an die Frauenhelpline gegen Gewalt 0800/222-555, www.frauenhelpline.at, an die Onlineberatung für Mädchen und Frauen im HelpChat, www.haltdergewalt.at, an die Frauenhelpline für gehörlose Frauen, www.oegsbarrierefrei.at/bmf/hilfseinrichtungen/ oder an die Männerberatungsstelle unter 0720 / 70 44 00, https://www.maennerinfo.at wenden.