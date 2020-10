Nicolas Cage in "Jiu Jitsu" - einem Fantasy-Action-Alien-Kampfsport-Spektakel

Nicolas Cage hat seine exzentrische Filmografie ofenbar um ein weiteres Highlight bereichert: in "Jiu Jitsu" tritt er als Angehöriger eines uralten Ordens von Jiu Jitsu-Kämpfern auf und bringt einen jüngeren Kollegen, der sein Gedächtnis verloren hat, für einen epischen Kampf mit einem außerirdischen Angreifer wieder in Form. Bereits der Trailer hält ein paar nette Wortmeldungen von Cage bereit - etwa wenn er den Alien-Krieger aus der fernen Galaxie einen "poet-warrior in the sci-fi sense" nennt und noch mit entsprechendem Gesichtsausdruck anmerkt "he's crazy like me".