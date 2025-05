Es gibt ein erstes Bild zur mit Spannung erwarteten "Spider-Noir"-Serie mit Nicolas Cage (61) in der Hauptrolle. MGM+ und Amazons Streamingdienst Prime Video enthüllten dies im Rahmen einer Präsentation zur Live-Action-Serie, die im Jahr 2026 erscheinen soll. Sie basiert auf dem Marvel-Comic "Spider-Man Noir".

Nachdem Nicolas Cage in "Spider-Man: A New Universe" (im Original "Spider-Man: Into the Spider-Verse") dem bei den Fans beliebten Spider-Man Noir seine Stimme lieh, ist der Schauspieler im ersten Bild zu "Spider-Noir" nun in der Rolle des Helden zu sehen. Er trägt auf dem Schwarz-Weiß-Foto das Kostüm von Spider-Man Noir mit Filzhut, weißer Brille, schwarzer Maske und Trenchcoat. Cage ist zudem in der ikonischen Spider-Man-Pose zu sehen, in der der Superheld seine Netze schießt.