Nicole Kidman bald in neuer Amazon Serie zu sehen

"Ich werde niemals das Gefühl vergessen, als ich Andrews Stück das erste Mal in Sydney gesehen habe. Es war ein überragendes Theatererlebnis", sagte Kidman im Interview mit dem Hollywood Reporter. "Andrews Stück ist großartig und seine Drehbücher für die Serie sind genauso gut. Mit Amazons Vertrauen, Jen Salkes Führung und einem fantastischen Produktionsteam an unserer Seite, sind wir sehr optimistisch, was die Zukunft dieses Projektes angeht." Nicole Kidman hat einen Deal mit Amazon bei dem der Streaming-Anbieter stets als erste Anlaufstelle für ihre Ideen fungieren darf. Nach "The Expatriates" und "Pretty Things" ist "I Know Things to Be True" die dritte Zusammenarbeit zwischen Kidman und Amazon.