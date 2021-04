Am 25. April wurden nicht nur die Oscar-Gewinner bekanntgegeben, sondern auch der erste Trailer zur neuen Miniserie von Nicole Kidman wurde veröffentlicht. In "Nine Perfect Strangers" begeben sich neun Menschen aus der Großstadt in ein abgeschiedenes Wellnessresort, um sich von ihrem Stress aus dem Alltag zu befreien. Über zehn Tage hinweg hat Masha (Nicole Kidman) die Aufsicht über sie und verspricht ihnen einen stressfreien und wohltuenden Aufenthalt. Nach den ersten Tage erkennen die neun Fremden jedoch, was sie tatsächlich auf diesem Wellnesstrip erwartet.

Neben Kidman stehen Melissa McCarthy, Michael Shannon und Luke Evans vor der Kamera. "Nine Perfect Strangers" ist nach "Big Little Lies" und "The Undoing" die dritte Serie, in der Kidman die Hauptrolle spielt.