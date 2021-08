"Nine Perfect Strangers": 7 Theorien zur Amazon-Serie

In "Nine Perfect Strangers" begeben sich neun Menschen aus der Großstadt in ein abgeschiedenes Wellness-Resort, um sich von ihrem Stress im Alltag zu befreien. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Liana Moriarty und ist durchzogen von einer gespenstischen Atmosphäre, die durch das grandiose Schauspiel von Nicole Kidman verstärkt wird.

Drei Episoden wurden bereits veröffentlicht und Fans sind noch immer unsicher über den weitern Verlauf der Serie.