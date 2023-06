"No Hard Feelings": Idee für Komödie kam von Inserat von Eltern

Es sei zwar eine echte Anzeige gewesen, aber: "Ich weiß nicht, ob sie es ernst meinten, es kann auch Fake gewesen sein." So oder so sei es ein interessanter Ausgangspunkt für einen Film gewesen, so Stupnitsky. In dem Film wird Maddie (Jennifer Lawrence) von reichen "Helikopter-Eltern" damit beauftragt, deren introvertierten Sohn Percy (Andrew Feldman) zu daten. Die von Lawrence mitproduzierte Komödie kommt am Freitag ins Kino.