Nach ihrem Exkurs in die Streamingwelt - sie stand zuletzt etwa für das Drama "Causeway" bei Apple+ vor der Kamera - kehrt Jennifer Lawrence nun wieder auf die große Kinoleinwand zurück. Und diesmal soll es tatsächlich absolut keine dramatische Rolle sein, denn in „No Hard Feelings“ geht es derb, vulgär und so richtig High-School-mäßg zu. Wie sich der Hollywood-Star in dieser - für sie doch etwas außergewöhnlichen - Hauptrolle schlägt, zeigt der offizielle Trailer.