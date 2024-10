Everybody wants this! Fans weltweit können sich über eine Fortsetzung der romantischen Liebeskomödie über die Sex-Podcasterin Joanne (Kristen Bell) und Rabbi Noah (Adam Brody) freuen. Netflix bestätigt heute eine zweite Staffel des Erfolgshits "Nobody Wants This", die schon 2025 exklusiv zu sehen sein wird. Hier ist ein Ankündigungs-Clip dazu: